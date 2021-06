Cidades Aparecida realiza Dia D de vacinação contra a Covid-19 neste sábado (5) Neste dia serão imunizados todos os grupos previstos no Plano Nacional de Imunização

Aparecida de Goiânia realiza neste sábado (5) mais uma Dia D de vacinação contra a Covid-19 para todos os grupos previstos no Plano Nacional de Imunização (PNI). Neste dia, serão imunizados trabalhadores da educação, caminhoneiros, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente. Não é necessário agendar e os interessados devem ir até os drive-thrus da C...