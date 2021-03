O município de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana, publicou neste domingo (14), no Diário Oficial, a portaria nº 022/2021, com as novas regras para o funcionamento de atividades econômicas e não econômicas de Aparecida por meio de escalonamento.

Aparecida encontra-se hoje no cenário laranja, ou seja, risco alto de contaminação, conforme a Secretaria Municipal de Saúde. A cidade será dividida em dez macrozonas, sendo que quarto delas devem suspender as atividades duas vezes na semana de segunda à sexta. Aos sábados, todo o município será fechado a partir das 13h, e no domingo o dia todo.

O resultado dessa estratégia será analisado após o período de sete dias, segundo a prefeitura.

Escalonamento (Fechamento)

Segunda-feira, fecham as macrozonas: Vila Brasília, Buriti Sereno, Alto Paraíso e Cidade Livre.

Terça-feira, fecham as macrozonas: Vila Brasília, Garavelo, Alto Paraíso e Zona da Mata.

Quarta-feira é a vez das macrozonas: Do Garavelo, Centro, Zona da Mata e Expansul.

Quinta-feira ficam fechadas as macrozonas: Centro, Santa Luzia, Expansul e Papillon.

Sexta-feira: fecha as macrozonas do Santa Luzia, Buriti Sereno, Papillon e Cidade Livre.

Fim de semana: Todas as macrozonas devem fechar aos sábado, a partir das 13 horas e aos domingos, o dia todo.

Esse mesmo modelo foi adotado entre junho e agosto de 2020 e obteve a adesão de 98% da população, segundo a prefeitura de Aparecida.