Cidades Aparecida poderá exigir cartão de vacinação contra a Covid-19 para acesso a shoppings e bares O assunto será debatido pela primeira vez durante reunião do Comitê de Prevenção e Enfrentamento da doença no município, nesta quinta-feira (12)

Aparecida de Goiânia poderá exigir cartão de vacinação contra a Covid-19 para que a população acesse shoppings e bares da cidade. O assunto será debatido pela primeira vez durante reunião do Comitê de Prevenção e Enfrentamento da doença no município, nesta quinta-feira (12). A medida, segundo a Prefeitura, visa conter a disseminação do coronavírus, e, agora, medidas p...