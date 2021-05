Cidades Aparecida inicia vacinação contra a Covid-19 de pessoas com comorbidades A aplicação em primeira dose é ofertado sem necessidade de agendamento prévio nos drive-thrus da Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela e do Centro de Especialidades

Atualizada às 10h49. Aparecida de Goiânia iniciou nesta quinta-feira (6) a vacinação contra Covid-19 de pessoas com comorbidades. Nesta primeira etapa, serão imunizadas as pessoas com síndrome de Down acima de 18 anos, portadores de doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) acima de 18 anos, gestantes e puérperas acima de 18 anos com como...