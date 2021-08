Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia, divulgado neste sábado (14), estima que 26,13% da população da cidade já foi completamente imunizada contra a Covid-19. De acordo com o relatório, 110.363 moradores de Aparecida já tomaram as duas doses, ou a dose única, das vacinas contra a doença.

Com esse número, o município tem uma média melhor que a nacional, que chegou a 23,15% da população adulta vacinada nesta sexta-feira (13).

Por outro lado, a cidade fica abaixo da média nacional se comparado com a porcentagem de pessoas que tomaram somente uma dose dos imunizantes. Até essa sexta-feira (13), Aparecida tinha vacinado 64,24%, enquanto o país atingiu 70,54%, de acordo com dados do consórcio de imprensa.

Ainda segundo o levantamento, em números totais, Aparecida já aplicou 382.003 doses das vacinas, sendo que 271.550 são referentes à primeira aplicação. O município já recebeu um total de 421.421 imunizantes.

A estimativa usada pela pasta para realizar os cálculos é de que Aparecida tem 422.666 habitantes adultos. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.