A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia anunciou que irá disponibilizar uma lista de espera para jovens de 16 anos interessados na “xepa” da vacinação contra a Covid-19. Dessa forma, quem fizer parte desse grupo, pode procurar as UBS´s Andrade Reis, Anhambi, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim ou a Central de Imunização para deixar seu nome na fila de espera. Atualmente, estão sendo imunizadas pessoas a partir de 17 anos.

>> Receba gratuitamente em seu whatsapp notícias de Goiás sobre vacinação, Covid-19, decretos e outras informações relevantes. Clique. <<

Como funciona a “xepa”?

No fim do dia, caso algum dos postos de imunização tenha frascos de vacina já abertos e com doses remanescentes, a equipe de saúde entra em contato com as pessoas que deixaram o nome na lista, avisando sobre a disponibilidade da vacinação, que deve ser imediata.

17 anos ou mais

Seguindo o calendário de vacinação, Aparecida segue aplicando a primeira dose do imunizante em pessoas a partir de 17 anos, sem necessidade de agendamento. Os adolescentes devem estar acompanhados de um responsável. O atendimento, nesta quinta-feira (16), é realizado no drive-thru da Cidade Administrativa, entre 8h e 18h (sem agendamento),e nos postos fixos de vacinação em unidades de saúde, mediante agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”.

Também estão sendo imunizados os adolescentes de 12 a 17 anos que se enquadrem nos seguintes grupos: gestantes e puérperas, pessoas com deficiência permanente e jovens que estejam em cumprimento de medida socioeducativa. As grávidas e as adolescentes em pós-parto, bem como as pessoas com deficiência precisam comprovar a situação.

Reforço para 70 anos ou mais

A população que tem a partir de 70 anos segue recebendo a dose de reforço em nove postos de vacinação espalhados pela cidade. Para este grupo, é necessário que a última dose do esquema vacinal – segunda dose ou dose única – tenha sido aplicada em um intervalo de seis meses. Os acamados não precisam entrar em contato novamente com a Central de Imunização para agendar a aplicação do reforço. A SMS fará esse controle.

Reforço para imunossuprimidos

As pessoas que se enquadram no grupo dos imunossuprimidos também podem receber a dose de reforço nos mesmos postos de vacinação dos idosos acima de 70 anos. Nesses casos, o intervalo para a dose de reforço deverá ser de 28 dias após a última dose do esquema básico, independente da vacina aplicada.

Segunda dose

Já a aplicação da segunda dose está disponível nos drives do Aparecida Shopping e Centro de Especialidades, além da Central de Imunização. O atendimento é das 8h às 18h. Nas UBS’s dos bairros Anhambi, Cardoso, Andrade Reis, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim o reforço do imunizante é aplicado das 8 às 16 horas. Não é necessário agendamento.