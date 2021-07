Atualizada às 9h05.

Pessoas com 35 anos ou mais, independente da condição ou comorbidades, começam a ser vacinadas em primeira dose contra a Covid-19 na tarde desta sexta-feira (16), em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. A ampliação da faixa etária foi divulgada por meio de nota nesta manhã.

De acordo com a Prefeitura, a cidade volta a vacinar contra a doença ainda na tarde de hoje, a partir das 13 horas, após a chegada de uma nova remessa de imunizantes a Goiás durante a madrugada. O Estado recebeu mais 133.500 doses da AstraZeneca/Fiocruz que serão destinados para primeira aplicação.

O imunizante será ofertado nos drive-thrus da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades das 8 às 18 horas, sem necessidade de agendamento prévio. Com agendamento por meio do aplicativo “Saúde Aparecida”, o imunizante é ofertado nas Unidades de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim ou na Central Municipal de Imunização. As vagas para as pessoas com mais de 35 anos serão liberadas ainda hoje, 16.