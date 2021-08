Os moradores de Aparecida de Goiânia com 26 anos, a partir de segunda-feira (9), começam a ser vacinados em primeira dose contra a Covid-19. O anúncio da ampliação da faixa etária foi feito neste sábado (7) pela prefeitura.

Ainda neste sábado, a Secretaria Municipal de Saúde vai abrir novas vagas para quem quer ser vacinado a partir de segunda-feira nas cinco unidades básicas de saúde e na Central de Imunização.

Quem optar pela imunização nos drive-thrus da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades não é necessário marcar. No momento da imunização é necessário apresentar documento de identidade, cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço.

A prefeitura informou ainda fará mais uma edição da Super Quarta da Vacinação, no dia 11. Na mobilização, serão ofertadas mais de duas mil vagas, via agendamento, para atendimento em 21 postos do município. Para marcar, os interessados devem acessar o Aplicativo Saúde Aparecida ou o site da Prefeitura.