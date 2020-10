Cidades Aparecida de Goiânia terá semana de finados e visitas aos cemitérios deverão ser agendadas Com início no próximo sábado (24), agendamentos seguem até o dia 2 de novembro com regras de cuidados devido à pandemia do coronavírus

Devido à pandemia a Prefeitura de Aparecida de Goiânia por meio do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao novo Coronavírus (Sars-CoV-2) decidiu estabelecer uma semana de finados a fim de garantir a visitação de familiares e amigos aos cemitérios. As visitas, antes concentradas apenas no feriado do dia 2 chegaram a reunir 65 mil pessoas nos três cemitérios da cidade e...