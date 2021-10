Cidades Aparecida de Goiânia oferta mais de 500 vagas de emprego nesta segunda-feira (18) Os interessados devem agendar atendimento presencial no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) pelo site da Prefeitura

O Sistema Municipal de Emprego (SIME), da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, disponibilizou 533 vagas de emprego nesta segunda-feira (18). Para concorrer, os interessados devem agendar atendimento presencial no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), por meio do site http://trabalho.aparecida.go.gov.br/. Em seguida, no dia e horário marcados, comparecer a...