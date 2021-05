Cidades Aparecida de Goiânia inicia imunização de pessoas com comorbidades na quinta-feira Idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde e de segurança e salvamento seguem sendo vacinadas em primeira dose contra a Covid-19, nesta quarta

O município de Aparecida de Goânia, na região metropolitana da capital, inicia nesta quinta-feira (6) a primeira fase da imunização de pessoas com comorbidades. Neste momento serão imunizadas pessoas com síndrome de Down acima de 18 anos, portadores de doença renal crônica em terapia de substituição renal (Diálise) acima de 18 anos, gestantes e puérperas acima d...