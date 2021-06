Cidades Aparecida de Goiânia começa a vacinar pessoas com 55 anos nesta segunda-feira (7) Já neste sábado (5), o município realiza o Dia D de vacinação

Aparecida de Goiânia começa nesta segunda-feira (7) a vacinação de pessoas com 55 anos ou mais. O anúncio foi feito pelo prefeito Gustavo Mendanha, por meio de seu perfil no Twitter. Já neste sábado (5), a prefeitura realiza o Dia D de vacinação contra a Covid-19. Nesse dia, pessoas com 57 anos ou mais, além dos grupos prioritários previstos no Programa Nacional de Imu...