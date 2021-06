O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), anunciou nesta quarta-feira (9), em sua conta no Twitter, que o município irá vacinar contra a Covid-19, pessoas com 50 anos de idade, a partir da próxima quinta-feira (10). Ele reforçou que o esquema drive-thru segue funcionando das 8h às 18h, sem agendamento. Nos demais postos para pedestres é preciso agendar previamente via aplicativo da prefeitura.

Até esta quarta-feira (9), estavam sendo imunizadas pessoas a partir de 53 anos. Também estão recebendo a dose da vacina trabalhadores da educação, caminhoneiros, pessoas com comorbidades, e deficiência permanente.

