Cidades Aparecida de Goiânia abre posto fixo de vacinação contra a Covid-19 Idosos acima de 85 anos e profissionais da saúde poderão se imunizar

Nesta quinta-feira (4) começa a funcionar o primeiro posto fixo de vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana da Capital. No local, idosos acima de 85 anos e profissionais da saúde poderão se imunizar de segunda à sexta-feira, das 8 às 20 horas, sem necessidade de agendamento prévio. No entanto, precisam apresentar documento de identidade, C...