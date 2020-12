Cidades Aparecida de Goiânia abre inscrições para educação infantil nesta segunda (14) Para o ano letivo de 2021, estão sendo disponibilizadas 2,5 mil vagas

Nesta segunda-feira (14) começa as matrículas para a educação infantil em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Serão ofertadas vagas para turmas do berçário à pré-escola nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei) e em turmas dos agrupamentos IV e V nas Escolas Municipais de período parcial, nos turnos matutino ou vespertino. As inscri...