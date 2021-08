Moradores de Aparecida de Goiânia acima de 18 anos começam a ser vacinados contra a Covid-19 nesta terça-feira (17). As doses serão aplicadas em oito postos de vacinação, sendo que nos drive-thrus da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades não é necessário agendamento e o atendimento é das 8h às 18h. O anúncio foi feito pelo prefeito Gustavo Mendanha em um vídeo publicado em suas redes sociais.

Chegou a hora 18+! A partir desta terça (17), a vacina contra a Covid tá liberada pra vocês! \o/ Drives da Cidade Administrativa e Centro de Especialidades funcionando das 8h às 18h sem agendamento. Se preferir, acesse o Saúde Aparecida e agende. Retweet liberado tb!🙃👊🏻 pic.twitter.com/S635F5jvdr — Gustavo Mendanha (@mendanhagustavo) August 16, 2021

As pessoas que optarem pela vacinação nas Unidades de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim ou na Central Municipal de Imunização, precisam agendar por meio do aplicativo “Saúde Aparecida” ou pelo site da Prefeitura. O atendimento nas UBS's é das 8h às 16h e na Central de Imunização das 8h às 18h.

As vagas para agendamento serão liberadas até o final da tarde desta segunda (16). Para receber a vacina é necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de endereço e cartão SUS de Aparecida.

Segunda dose

A aplicação da segunda dose continua sendo ofertada no drive-thru do Aparecida Shopping, das 8 às 18 horas, ou nas UBS´s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, das 8 às 16 horas.

Para receber o reforço não é necessário agendar, mas é preciso apresentar documento de identidade, CPF e cartão de Vacinação. Se a Dose 2 for do imunizante Coronavac, a aplicação ocorre exclusivamente no drive do Aparecida Shopping e na Central Municipal de Imunização.