Os moradores de Aparecida de Goiânia com 37 anos ou mais continuam, nesta segunda-feira (12), sendo vacinados contra a Covid-19. Para receber o imunizante é necessário apresentar documento de identidade, cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço do município. Os postos funcionam das 8h às 17 horas.

As doses, sem necessidade de agendamento, são ofertadas nos drive-thru da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades. Os interessados que optarem pelas Unidades de Saúde (UBS’s) devem agendar a aplicação por meio do aplicativo “Saúde Aparecida”. O imunizante é aplicado nas unidades dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim ou na Central Municipal de Imunização.

Em reunião realizada na semana passada, o Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 optou por seguir a última resolução da Comissão Intergestores Bipartide de Goiás (CIB), aprovando a destinação de 100% das doses para a vacinação da população geral, em ordem decrescente de idade.

Segunda aplicação

Os moradores que já estão no prazo para receber a segunda dose devem procurar o drive-thru do Aparecida Shopping ou uma das UBS´s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, das 8 às 17 horas.

Não é necessário agendar, mas precisa apresentar documento de identidade, CPF e cartão de Vacinação. Se a Dose 2 for do imunizante Coronavac, a aplicação ocorre exclusivamente na Central Municipal de Imunização.