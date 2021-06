Atualizada às 12h15.

Aparecida de Goiânia vai ampliar a vacinação contra Covid-19 para pessoas acima de 43 anos neste sábado (26). A ampliação foi divulgada no final da manhã desta sexta-feira (25).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para receber o imunizante é necessário apresentar documentos de identidade, cartão SUS e comprovante de endereço. O imunizante será ofertado nos drives thru da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades das 8h Às 17.

Já com agendamento, por meio do aplicativo Saúde Aparecida, as doses serão ofertadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Andrade Reis, Jardim Olímpico, Jardim Florença, Cardoso, Veiga Jardim e na Central Municipal de Imunização.