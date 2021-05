Nesta quinta-feira (13), a vacinação contra a Covid-19 foi ampliada em Aparecida de Goiânia. Com a chegada de uma nova remessa de doses do imunizante poderão vacinar-se pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente inscritas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), a partir de 40 anos de idade.

Quem se encaixar nesse grupo poderá dirigir-se drive-thrus da Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela, no setor Solar Central Park, e do Centro de Especialidades, no Jardim Boa Esperança, de segunda à sexta, das 8 às 18 horas, sem necessidade de agendamento. Aos sábados, dependendo do estoque de doses, os drive-thrus funcionam das 8 às 17 horas.

Na modalidade pedestre é exigido agendamento prévio, e o atendimento é feito nos seguintes postos: Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) dos bairros Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e na Central Municipal de Imunização (região Central).

Conforme informou a secretaria Municipal de Saúde, gestantes e puérperas com comorbidades também serão vacinadas, mediante agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”.

Laudo médico



Para comprovar qualquer uma das comorbidades previstas nessa etapa e ter acesso à vacina, a Prefeitura informou que é indispensável a apresentação de laudo médico. A SMS criou um modelo padrão de formulário a ser utilizado no município para atestar as comorbidades.