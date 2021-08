Cidades Após flexibilização, eventos em Aparecida podem ter até 150 pessoas; bares podem ter 8 por mesa Houve alteração também para os shoppings, que podem ter lotação de até 40% da capacidade e funcionamento em horário normal, entre 10h e 22h

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia anunciou uma nova flexibilização das medidas de restrição diante da pandemia de Covid-19. Conforme publicado no Diário Oficial do Município, bares e restaurantes podem ter até oito pessoas por mesa, respeitando o limite de 45% da capacidade do local. Anteriormente, a lotação desses estabelecimentos podia ser de até 40%, com seis a...