Cidades Após denúncias, cerca de uma tonelada de carne vencida é apreendida em açougue de Aparecida Estabelecimento foi notificado, autuado e interditado

Após denúncias anônimas, cerca de uma tonelada de carne vencida foi apreendida na sexta-feira (15), em um açougue no Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Vigilância Sanitária, o local funcionava a portas fechadas com atendimento por delivery e parte da mercadoria estava apodrecendo. Os produtos estavam em peças e seriam mo...