Após denúncia, festa clandestina com 30 pessoas é encerrada em Aparecida de Goiânia

Após uma denúncia, fiscais de Posturas e agentes de Vigilância Sanitária encerraram uma festa clandestina com cerca de 30 jovens, com idades entre 13 e 20 anos, nesse sábado (14), no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. O dono da casa foi notificado e multado por descumprir medidas de prevenção ao coronavírus (Sars-CoV-2) e prom...