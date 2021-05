Cidades Abatedouro clandestino de cavalos é fechado em Aparecida de Goiânia Equipe Secretaria de Meio Ambiente de Aparecida chegou ao local após denúncia; 11 animais foram resgatados

Uma denúncia anônima resultou no fechamento de um abatedouro clandestino de cavalos em uma chácara no Setor Cidade Vera Cruz, em Aparecida de Goiânia. Onze animais que estavam no local foram resgatados e encaminhados para outra propriedade. Na ação realizada na noite desta quarta-feira (26) duas pessoas foram presas e levadas para a Central de Flagrantes do município. A equipe...