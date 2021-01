Cidades 18 bairros de Aparecida de Goiânia ficarão sem água neste domingo (17) Interrupção se deve a manutenção realizada pela Saneago. Confira a lista

Alguns bairros de Aparecida de Goiânia vão ficar sem água em parte do dia deste domingo (17). O corte no fornecimento se deve a manutenção que será realizada no Jardim Progresso, que, segundo a Saneago, busca melhoria no sistema de abastecimento. Entre 8h às 14h o registro ficará fechado, e bairros como Jardim dos Buritis, Jardim das Esmeraldas e Vila Brasíl...