Cidades Aparecida de Goiânia vai contar com mais 600 câmeras de monitoramento nas ruas Prefeitura já adquiriu equipamentos, que devem começar a fase de testes em novembro. Projeto quer reduzir a criminalidade na segunda cidade mais populosa de Goiás

O número de câmeras de monitoramento nas vias de Aparecida de Goiânia para fiscalização de segurança será 13 vezes maior a partir de novembro deste ano. Atualmente, as ruas da segunda cidade mais populosa do Estado contam com 50 equipamentos, mas agora, via programa Cidade Segura, outras 600 serão instaladas, levando a cobertura para quase metade dos bairros do município. ...