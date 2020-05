Em boletim divulgado neste domingo (10), a prefeitura de Aparecida de Goiânia confirmou 101 casos de Covid-19 no município. Entre os 7 novos casos está também o terceiro óbito, de uma mulher de 85 anos de idade, que esteve internada no Hospital Santa Rosa. No total, 961 amostras de material para realização de testes de diagnóstico foram coletadas, sendo que 791 foram resultados negativos. Outros 69 suspeitos ainda estão em análise.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecia de Goiânia explicou que a cidade ampliou a testagem após a contratação pela Prefeitura dos serviços de um laboratório privado. O município saltou de 15 exames por semana, para mais de 300. Por esse motivo, houve aumento tanto de casos positivos quanto negativo. Ainda assim, a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) continua estável. Na rede pública, a taxa de ocupação de UTI adulto é de 54% e na rede privada, de 38%.

Dos 101 casos em Aparecida, 65 são mulheres e 36 são homens. No total de confirmados, 48 permanecem com a doença, sendo que 11 estão internados e o restante se encontra em isolamento domiciliar. Segundo dados da SMS, 23 possuem comorbidades e 53 são profissionais da Saúde.

Apenas um dos casos envolve pessoas abaixo de 29 anos; 22 têm entre 21 e 30 anos; 27 de 31 a 40; 23 entre 41 e 50 anos e 17 entre 51 e 60. Acima de 60 anos foram confirmados 11 casos na cidade. A Cidade Vera Cruz contabiliza o maior número de casos por bairro, somando 10 pessoas.

*Confira a quantidade de casos confirmados por bairro *

✅ Aeroporto Sul - 2

✅ American Park - 1

✅ Buriti Sereno - 3

✅ Cândido de Queiroz - 1

✅ Cardoso - 2

✅ Chácaras Bela Vista - 1

✅ Chácaras São Pedro - 2

✅ Cidade Livre - 1

✅ Cidade Satélite São Luiz - 3

✅ Cidade Vera Cruz - 10

✅ Colina Azul - 3

✅ Conde dos Arcos - 2

✅ Conjunto Residencial Santa Fé - 1

✅ Conjunto Residencial Storil - 1

✅ Cruzeiro do Sul - 2

✅ Garavelo Park Sul - 1

✅ Garavelo Residencial Park - 1

✅ Goiânia Park Sul - 1

✅ Independência Mansões - 4

✅ Jardim das Cascatas - 1

✅ Jardim dos Girassóis - 1

✅ Jardim dos Ipês - 5

✅ Jardim Dom Bosco II - 1

✅ Jardim Esmeralda - 1

✅ Jardim Helvécia - 1

✅ Jardim Imperial - 1

✅Jardim Iracema - 2

✅ Jardim Luz - 2

✅ Jardim Mont Serrat - 1

✅ Jardim Nova Era - 2

✅ Jardim Olímpico - 3

✅ Jardim Progresso - 1

✅ Jardim Riviera - 2

✅ Jardim Tiradentes - 1

✅ Madre Germana - 3

✅ Mansões Paraíso - 4

✅ Maria Inês - 1

✅ Morada dos Pássaros - 1

✅ Papillon Park - 2

✅ Parque das Nações - 3

✅ Parque Flamboyant - 2

✅ Recanto dos Emboabas - 2

✅ Retiro do Bosque - 3

✅ Rosa dos Ventos - 1

✅ Setor dos Afonsos - 2

✅ Setor dos Estados - 1

✅ Sítios Santa Luzia - 2

✅ Veiga Jardim - 3

✅ Vila Brasília - 3

✅ Vila Romana - 1