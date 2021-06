Cidades Aparecida de Goiânia sugere barreiras sanitárias para conter cepas da Covid-19 Proposta apresentada em reunião com demais municípios foi em razão da identificação de novas variantes do coronavírus em circulação no País

Com a identificação de novas cepas do coronavírus (Sars-CoV-2) em circulação no País, Goiás pode adotar barreiras sanitárias para identificação e controle das variantes. A proposta foi apresentada por Aparecida de Goiânia durante reunião do Centro de Operações de Emergências (COE) em Saúde Pública para Enfrentamento ao Coronavírus. O município sustenta que pontos de g...