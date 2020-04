Trinta e seis postos fixos retomar nesta segunda-feira (6) a vacinação contra a gripe em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da Capital. As unidades funcionarão de hoje até sexta-feira, das 8 às 17h, em todos deles, com exceção dos três postos da modalidade drive-thru, que atenderão de segunda a sexta-feira das 10h às 16h. A coordenadora da Imunização do município, Renata Cordeiro, esclarece que os postos drive-thru não atenderão os pedestres que foram até os locais.

Nesta primeira etapa, os alvos da imunização são os idosos e profissionais da saúde. Os idosos que estão acamados ou com mais de 80 anos com dificuldade de locomoção podem agendar a vacinação através do telefone 3545-5868.

Na segunda etapa, serão imunizados os profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras doenças clínicas especiais, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, caminhoneiros, motoristas do transporte coletivo e portuários.

Na terceira e última etapa estão os professores das escolas públicas e privadas, crianças de 06 meses a menores de 06 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com deficiência.

Confira locais

Postos de vacinação drive-thru de segunda a sexta, das 10h às 16h

Aparecida Shopping

Acesso: Avenida Independência, Setor Serra Dourada 3

Buriti Shopping

Acesso: Avenida José Leandro (passarela), Vila São Tomaz

Garavelo Center Shopping

Acesso: Rua 09 (próximo ao Bretas do Anel Viário), Bairro Cardoso continuação

Postos de vacinação convencionais

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Centro de Atendimento Ambulatorial - Praça Matriz

Endereço: Rua 11 de Maio, Centro

Praça da Rua Dom Pedro II (próximo ao Cais Nova Era)

Endereço: Avenida São João, Jardim Nova Era

Garagem da UBS Colina Azul

Endereço: Rua das Gaivotas esquina com a Rua Albatroz, Colina Azul

CMEI Manoel Simão Neto

Endereço: Av. Girassóis, Quadra 12, Setor Andrade Reis

Escola Estadual Jose Bonifácio da Silva

Endereço: Rua Saint Tropez, Campos Elíseos

EMEI Profª Wilsonina de Fátima

Endereço: Rua Manoel Luiz Ramos com Rua 55, Independência Mansões

Escola Municipal Antônio Alves Neto

Endereço: Rua Juscelino Kubitschek, Qd: 01 Jardim Riveira

CRAS da Nova Cidade

Endereço: Rua 21 de Abril, Nova Cidade

CRAS do Jardim Tiradentes

Endereço: Rua 10, Jardim Tiradentes

Academia de Saúde Veiga Jardim

Endereço: Avenida Major Manoel Augusto Silva Brandão, Veiga Jardim

CMEI Vila Delfiore

Endereço: Rua Péricles, Qd.15, Lt.16, Vila Delfiore

Escola Municipal Santa Tereza de Ávila

Endereço: Rua 201 esq. c/ Rua, 208, Qd: 37, Setor Aeroporto Sul

CMEI Cândido de Queiroz

Endereço: Rua 13, Cândido de Queiroz

Escola Municipal Caraíbas

Endereço: Avenida Vinhático, Qd: 14 Setor Caraíbas

Escola Municipal Jardim Olímpico II

Endereço: Rua X-24, Qd. 12, Setor Tocantins

CMEI Geralda Ribeiro de Melo

Endereço: Rua 36 esq. c/ Rua 106, APM 1A, Residencial Garavelo Park

Colégio Militar Elmar Arantes

Endereço: Rua J-11, Mansões Paraíso

Colégio Estadual Cruzeiro do Sul

Endereço: Avenida das Rosas, Cruzeiro do Sul

Escola Municipal Jardim Ipê

Endereço: Rua JI-29 Q. 122 Lt. 21, Jardim Ipê

Igreja Católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Endereço: Rua MG 17, Qd.30, Lt.30, Madre Germana I

Escola Municipal Túlio Costa

Endereço: Rua Reno esquina com Avenida Itamarati, qd. 54, Setor Pontal Sul II

CMEI Buriti Sereno

Endereço: Rua Paulo Setúbal, Qd 36. Buriti Sereno

Escola Municipal Alexandre Garcia

Endereço: Rua Irmã Maria dos Anjos, Qd. 5, Parque Trindade II

Escola Estadual Itagiba Laureano

Endereço: Rua 07, Vila São Pedro

Paróquia Santa Luzia

Endereço: Avenida Vereador Geraldo Padeiro, Qd. 77, Lt. 76, Sítios Santa Luzia

Escola Municipal Nova Olinda

Endereço: Avenida Imperial, Qd: 21 Lt: 01, Jardim Nova Olinda

EMEI Retiro do Bosque

Endereço: Rua das Pitangueiras esq/ com Tucumä, Retiro do Bosque

Escola Municipal Jardim Bela Vista

Endereço: Rua 27 – “A”, Qd: 06 Lt: 08, Jardim Bela Vista

Escola Estadual Maria Joana de Jesus

Endereço: Avenida Edilberto Veiga Jardim, Rosa dos Ventos

Escola Municipal Benedito Rodrigues Siqueira

Endereço: Avenida das Palmeiras com Rua Manacá e Ipê, Qd. 32, nº 17, Jardim dos Buritis

Paróquia Nossa Senhora do Rosário

Endereço: Rua Marco Guião, Bairro Ilda

UBS Alto Paraíso (Garagem da unidade) -

Rua São Félix, s/n - Quadra 46 - Jardim Alto Paraiso

Centro de Saúde Papillon Park (Garagem da unidade) - Rua J, 16 - Quadra 494, Lote 10, Papillon Park