A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia confirmou neste sábado (25), a segunda morte causada pela Covid-19 na cidade. O homem de 51 anos, que era servidor da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da cidade, foi internado na última terça-feira (21), no Hospital de Campanha (HCamp), após apresentar dificuldades respiratórias e sintomas gripais. O óbito foi registrado na quinta-feira (23), mas o resultado do teste ficou pronto no fim da tarde de sexta-feira (24).

O homem atuava como vigia em uma escola da rede estadual, no bairro Madre Germana, e na segunda-feira (20) os sintomas começaram a aparecer. Segundo a Secretaria de Saúde, o servidor não informou seus superiores que tinha diabetes, doença pré-existente que pode ter agravado o caso. As pessoas que tiveram contato com a vítima foram afastadas e estão sendo monitoradas pela Secretaria.

É a segunda morte confirmada da doença no município, a primeira é de uma mulher de 45 anos que morreu no último dia 12 deste mês, ela apresentava doenças crônicas e tinha quadro clínico grave. Aparecida de Goiânia já registra 22 casos, segundo o último boletim epidemiológico publicado na última sexta-feira (24).