Atualizada às 12h11

Aparecida de Goiânia confirmou, na manhã desta quarta-feira (18), o primeiro caso de coronavírus. Agora, de acordo com novos dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), Goiás soma 12 confirmações sendo cinco em Goiânia, três em Rio Verde, dois em Anápolis e um em Aparecida de Goiânia. Casos em análise subiram para 230 contra 162 que haviam sido divulgados no último boletim da Secretaria.

O primeiro caso de Jataí também foi confirmado na manhã desta quarta-feira (18) e de acordo com a prefeitura da cidade, trata-se de uma mulher de 52 anos que mora na Espanha e está na cidade visitando familiares. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Bandeira, a paciente buscou o hospital depois que a família comunicou que ela apresentava sintomas da Covid-19. Ela foi internada no domingo (15) e, com a melhora do quadro, foi liberada na segunda-feira (16) para ficar em isolamento domiciliar.

Em Rio Verde, três casos foram confirmados até o momento. São três mulheres, entre 40 e 60 anos, e estão em isolamento domiciliar se recuperando dos sintomas. Na noite desta terça-feira (17), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirmou que o quadro clínico das três era considerado leve. A primeira paciente, que teria transmitido o coronavírus para as outras duas, deve ter alta no domingo.