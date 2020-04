Segundo boletim emitido pela Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia a primeira morte por coronavírus foi registrada na manhã neste domingo (12). Trata-se de uma mulher de 45 anos, com comorbidades prévias. Ela estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Geral de Goiânia (HGG), com quadro clínico grave e não resistiu.

Segundo a pasta, até as 10h de hoje, o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) atestou 99 casos com resultados negativos, 4 confirmados e 5 amostras de casos suspeitos que ainda estão em análise.

De acordo com a pasta, no último sábado (11) foram confirmados dois novos casos de Covid-19 na cidade. Trata-se de um homem de 38 anos de idade, com histórico de viagem para a Espanha. Ele está em isolamento domiciliar, com quadro estável.

Com essas duas novas notificações, Aparecida de Goiânia completou quatro casos confirmados. Os anteriores referiam-se a um homem de 27 anos, que está em isolamento domiciliar, com quadro estável, e a um homem de 69 anos, que já está curado.

Transmissão comunitária

Após a confirmação do terceiro caso em que a paciente não tinha histórico de viagem e nem de contato com nenhum caso confirmado, Aparecida passou a ser considerada uma cidade com transmissão comunitária de Coronavírus. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância do isolamento social e dos cuidados com a higiene.