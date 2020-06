Cidades Aparecida de Goiânia registra mais 44 casos de Covid-19 no último sábado (6) Boletim epidemiológico foi divulgado neste domingo (7) pela prefeitura do município

A Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia divulgou neste domingo (7) o boletim epidemiológico do último sábado (6). Segundo o informe, até às 17h, a cidade coletou mais de 5,4 mil amostras de material para realização de testes de diagnóstico da Covid-19 e registrou mais 44 casos. Os exames são do tipo RT-PCR, dos resultados obtidos, 4.473 foram negativos, 702 co...