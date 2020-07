Cidades Aparecida de Goiânia realiza testagem em massa para rastrear infectados pela Covid-19 Município teve aumento de 270% no número de casos e de 180% no de mortes em julho

Com aumento de 270% no número de casos e de 180% no de mortes pela Covid-19 em julho, Aparecida de Goiânia deu início nesta segunda-feira (27), à testagem em massa para rastrear as infecções pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), que causa a doença, no município. Os exames começaram pelo Setor Independência Mansões, que tinha 242 casos confirmados até o momento. O objetivo é ...