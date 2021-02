Cidades Aparecida de Goiânia quer receber testes de spray nasal de Israel contra Covid-19 Prefeito articula com embaixador para que cidade esteja entre as três primeiras do Brasil a receber o medicamento. Tentativa é uma das resposta a alta na ocupação de leitos

A Prefeitura Aparecida de Goiânia quer que a cidade esteja entre as três primeirasdo Brasil a receber testes do spray nasal contra a Covid-19 produzido em Israel. Segundo o prefeito Gustavo Mendanha (MDB), a gestão está articulando diretamente com o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley. O medicamento teve resultados positivos em testes da primeira fase. ...