De acordo com a Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia, até as 17 horas desta sexta-feira (12), 1.001 testes de coronavírus deram positivo na cidade. De quinta para sexta, mais 44 registros foram confirmados no município. Do total de casos, 485 referem-se a pessoas que estão neste momento com a doença.

Oficialmente, a cidade tem 498 pessoas consideradas recuperadas ou curadas da Covid-19. Outros 23 pacientes estão hospitalizados. O município registra 18 mortes pela doença.

Do total de casos confirmados, 538 pessoas infectadas são do sexo feminino e 463 do sexo masculino. Diferente do que aconteceu em outras cidades do mundo, a faixa etária dos infectados na cidade é predominantemente jovem. Mais de 68% dos casos foram registrados entre pessoas de 20 a 49 anos de idade.

Outro dado que chama a atenção é que mais de 20% dos contaminados (204 pessoas) são profissionais da área de saúde.

Segundo Matriz do Ministério da Saúde, o risco da pandemia em Aparecida de Goiânia é considerado baixo.

Aparecida de Goiânia aumentou a testagem na população nas últimas semanas. O município já coletou mais de 9 mil amostras de material para realização de testes de diagnóstico de coronavírus. Os exames são do tipo RT-PCR, que é considerado o padrão ouro para esse diagnóstico.

Confira a quantidade de casos confirmados por bairro:

✅Águas Claras - 3

✅American Park - 5

✅Bairro Cardoso - 7

✅Bairro Cardoso Continuação - 15

✅Bairro Ilda - 3

✅Bairro Independência - 5

✅Bairro Independência 2° Complemento - 1

✅Bairro Independência 3° Complemento - 3

✅Bairro Itapõa - 2

✅Bairro Nova Cidade - 6

✅Bairro Vera Cruz - 3

✅Célia Maria - 1

✅Centro de Aparecida - 3

✅Chácaras Bela Vista - 4

✅Chácaras Marivânia - 1

✅Chácaras Santa Luzia - 1

✅Chácaras São Pedro - 19

✅Cidade Livre - 11

✅Cidade Satélite São Luiz - 10

✅Cidade Vera Cruz - 53

✅Colina Azul - 9

✅Conjunto Habitacional Mabel - 4

✅Conjunto Residencial Storil - 3

✅Daiag - 12

✅Expansul - 24

✅Garavelo Residencial Park - 10

✅Goiânia Park Sul - 7

✅Independência Mansões - 18

✅Industrial Santo Antônio - 4

✅Jardim Alto Paraíso - 11

✅Jardim Bela Morada - 2

✅Jardim Bela Vista Continuação - 17

✅Jardim Belo Horizonte - 3

✅Jardim Belo Horizonte - Continuação - 6

✅Jardim Belo Horizonte Acréscimo - 2

✅Jardim Belo Horizonte Acréscimo II - 5

✅Jardim Boa Esperança - 3

✅Jardim Bonança - 3

✅Jardim Buriti Sereno - 59

✅Jardim Canada - 2

✅Jardim Cristal - 5

✅Jardim das Acácias - 8

✅Jardim das Cascatas - 6

✅Jardim das Esmeraldas - 5

✅Jardim Dom Bosco - 2

✅Jardim Dom Bosco 2° Etapa - 4

✅Jardim dos buritis - 12

✅Jardim dos Girassóis - 5

✅Jardim Eldorado - 1

✅Jardim Florença - 3

✅Jardim Helvécia - 12

✅Jardim Helvécia Complemento - 1

✅Jardim Himalaia - 2

✅Jardim Imperial - 2

✅Jardim Ipanema - 2

✅Jardim Ipê - 7

✅Jardim Ipiranga - 2

✅Jardim Iracema - 3

✅Jardim Luz - 10

✅Jardim Maria Inês - 12

✅Jardim Miramar - 3

✅Jardim Mont Serrat - 6

✅Jardim Monte Cristo - 2

✅Jardim Nova Era - 21

✅Jardim Olímpico - 14

✅Jardim Palmares - 2

✅Jardim Rio grande - 4

✅Jardim Riviera - 7

✅Jardim Rosa do Sul - 4

✅Jardim Tiradentes - 22

✅Jardim Transbrasiliano - 1

✅Jardim Tropical - 13

✅Jardim Veneza - 3

✅Madre Germana 1° Etapa - 8

✅Mansões Paraíso - 18

✅Morada dos Pássaros - 4

✅Nova Olinda - 4

✅Papillon Park - 6

✅Papilon Park - Complemento - 5

✅Parque das Nações - 17

✅Parque Flamboyant - 7

✅Parque Floresta - 3

✅Parque Hayala - 3

✅Parque Ibirapuera - 5

✅Parque Itamaraty - 2

✅Parque Montreal - 3

✅Parque Primavera - 2

✅Parque Real de Goiânia - 2

✅Parque Rio das Pedras - 2

✅Parque Santa Cecília - 2

✅Parque Trindade - 14

✅Parque Veiga Jardim - 13

✅Pontal Sul Acréscimo - 12

✅Recanto dos Emboabas - 5

✅Residencial Alvaluz - 2

✅Residencial Andrade Reis - 4

✅Residencial Candido Queiroz - 3

✅Residencial caraíbas - 6

✅Residencial Por do sol - 2

✅Residencial Serra das Brisas - 2

✅Residencial Solar Central Park - 7

✅Residencial Village Garavelo - 7

✅Residencial Village Garavelo 2° Etapa - 6

✅Retiro do Bosque - 9

✅Rosa dos Ventos - 8

✅Setor Aeroporto Sul - 11

✅Setor Aeroporto Sul 2° Etapa - 1

✅Setor Ana Rosa - 2

✅Setor Araguaia - 4

✅Setor Colonial Sul - 3

✅Setor Comendador Walmor - 1

✅Setor Conde dos Arcos - 6

✅Setor Conde dos Arcos Complemento - 1

✅Setor dos Afonsos - 12

✅Setor dos Estados - 1

✅Setor Garavelo - 21

✅Setor Marista Sul - 2

✅Setor Planície - 3

✅Setor Residencial Campos Elísios - 9

✅Setor Rio Vermelho - 1

✅Setor Santo André - 3

✅Setor Serra Dourada - 1° Etapa - 4

✅Setor Serra Dourada - 2° Etapa - 6

✅Setor Serra Dourada - 3° Etapa - 13

✅Setor Tocantins - 3

✅Sítios Santa Luzia - 21

✅Sítios Santa Luzia-Residencial - 2

✅Vale do Sol - 4

✅Vila Alzira - 6

✅Vila Brasília - 14

✅Vila Cruzeiro do Sul - 13

✅Vila Irmãos Souza - 2

✅Vila Izaura - 1

✅Vila Maria - 17

✅Vila Mariana - 10

✅Vila Nossa Senhora de lourdes - 2

✅Vila Oliveira - 17

✅Vila Real - 6

✅Vila Santo Antônio 2°Acréscimo (Conj. Progresso) - 1

✅Vila Santos Dumont - Acréscimo - 2

✅Vila São Jorge - 3

✅Villa Delfiori- 5

✅Villa Romana - 5

✅Villasul - 2

✅Virgínia Parque - 2