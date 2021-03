Com a publicação de um decreto estadual, muitas prefeituras goianas ainda estudam como deverão se portar diante da necessidade de regras para garantir o isolamento social com vistas à redução de novos casos de Covid-19. O governador Ronaldo Caiado (DEM) determinou que as atividades não essenciais sejam suspensas por 14 dias, seguidos de 14 dias de abertura em caso da redução dos índices de contaminação. Alguns municípios já declararam que vão aderir, mas outros pretendem adaptar as regras que estão vigentes. Em Aparecida de Goiânia, por exemplo, a prefeitura já informou que não deixará o escalonamento intermitente.

A cidade está, desde segunda-feira, com o funcionamento intercalado, dividido em 20 regiões. A cada dia, entre segunda e sexta-feira, quatro delas permanecem fechadas. Nos sábados, todas param às 13 horas e assim permanecem aos domingos. O município informou que o Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 da cidade adotou modelo de isolamento social intermitente por escalonamento regional. No entendimento dos membros do comitê, seria semelhante ao modelo de 14 por 14 dias. Em nota, a prefeitura destaca que, considerando um ciclo de 28 dias, cada macrozona vai fechar 14 dias. Além disso, reforça que várias atividades econômicas não essenciais estão com as atividades suspensas, independente do escalonamento regional.

Ainda na nota, a prefeitura informa que o escalonamento regional praticamente suspende tudo entre segunda e sexta-feira, até os supermercados. As exceções são mínimas e todos devem seguir o rigoroso protocolo. A prefeitura ainda diz que o nível de restrições é ditado pela matriz de risco, que possui quatro estágios: estável (verde), moderado (amarelo), alto (laranja) e altíssimo (vermelho). Atualmente, de acordo com a nota da prefeitura, a cidade está no estágio laranja.

A prefeitura ainda informa na nota que, pela fiscalização, é possível observar que o modelo adotado é aprovado pela população, por conta da adesão. A nota ainda ressalta que desde março do ano passado vem empenhando esforços para redução dos casos de coronavírus e que testa mais de 1 mil pessoas por dia, já fez mais de 200 mil testes RT-PCR e ampliou os leitos para internação chegando a 320, sendo 140 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, a cidade tem 50,4 mil confirmações da doença e 824 mortes causadas pela Covid-19.

Outras cidades

Caldas Novas decidiu prorrogar o atual decreto até o próximo domingo. Mas um novo documento deverá ser apresentado com alternativas para a retomada da economia no município, especialmente para garantia do turismo. A cidade não informa quais as medidas que deverão ser flexibilizadas ou endurecidas. O prefeito da cidade, Kleber Marra (Replubicanos), disse que está elaborando um projeto que possa atender os setores econômicos, dentro dos critérios sanitários. Ele retornou esta semana ao cargo depois de passar duas semanas afastado por conta da infecção causada pelo coronavírus.

Algumas cidades ainda terão reuniões com representantes da prefeitura, setores econômicos, entre outros para definição das novas regras. A maior parte das cidades ouvidas informou interesse na adesão ao decreto, mas com algumas mudanças pontuais. O prefeito de Senador Canedo, Fernando Pellozo, (PSD) informou que um decreto será publicado na quarta-feira (16) com as novas regras para a cidade e que deverá apresentar mais rigor. Ele se reuniu no início da noite de terça-feira (15) com diversos secretários para ajustar os detalhes. Em Porangatu também haverá adesão ao decreto estadual, mas sem alterações. A regra que valerá será semelhante à publicada em março passado.

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) informou que cada promotor, em cada cidade, deverá acompanhar o cumprimento das regras para conter o avanço do coronavírus. Em caso de divergências de medidas, que não estejam sendo suficientes para barrar o avanço da doença e de mortes, poderão ser apresentadas propostas de negociação de adesão, mas caso os prefeitos ainda não tomem medidas que sejam consideradas suficientes, os promotores poderão apresentar ações judiciais para forçar a adesão às regras.

Aumento de casos faz prefeitos aderirem

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Patriotas), decidiu aderir ao decreto estadual. Em pronunciamento ele disse que as medidas que já estão em vigor desde segunda-feira continuam valendo e que seguem até dia 28 de março. Isso significa que a capital prorrogou as medidas para conter o avanço dos casos de Covid-19 por mais 14 dias. Ele destacou que este é o pior momento da pandemia e que é necessário que todos façam sua parte.

Rio Verde também decidiu aderir ao decreto, que será publicado na quarta-feira (16) e terá validade a partir de quinta. O prefeito Paulo do Vale (DEM) diz que desde a semana passada a ocupação dos leitos da cidade tem aumentado consideravelmente. O político diz que a cidade poderá flexibilizar regras para o funcionamento da construção civil. “Se não tomarmos medidas agora, teremos pessoas morrendo em casa e na porta do hospital à espera de atendimento.” O prefeito acredita que conta com o apoio da população para que atendam às regras. “O esforço tem que ser de todos nós.”

Itumbiara também decidiu aderir ao decreto estadual. O prefeito Dione José Araújo (DEM) informou que vai permitir o funcionamento de feiras na cidade, mas que as regras para evitar a disseminação do coronavírus serão reforçadas. O decreto da cidade também deverá começar a valer na quinta, para que os empresários e moradores possam se adaptar, já que as aulas serão suspensas e comércios deverão permanecer fechados. “Temos 50 leitos de UTI e eles estão todos lotados. Não tem como não participar do decreto e precisamos do apoio da população para reduzir os casos em todo Estado”, afirma.

Rio Quente decidiu aderir ao decreto. A prefeita Ana Paula Oliveira (SDD) anunciou que a adesão se deve ao momento de calamidade. Apesar da fiscalização e das medidas adotadas, ela entende que é necessário adotar o revezamento de 14 por 14.