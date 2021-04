Cidades Aparecida de Goiânia muda escalonamento com flexibilização para o comércio Administração municipal considera que cenário no município é de risco moderado

A prefeitura de Aparecida de Goiânia informou que o cenário na cidade atualmente é de risco moderado e, assim, a cidade poderá flexibilizar o funcionamento das atividades comerciais. De acordo com a prefeitura, no cenário moderado, identificado com a cor amarela, a cidade segue com o isolamento social intermitente por escalonamento regional onde as macrozonas (a cidad...