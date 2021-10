Cidades Aparecida de Goiânia ganha viveiro de árvores do Cerrado Município implanta o Cidades Verdes, uma ideia que nasceu no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO) e ganhou a parceria da Pacto Global Rede Brasil

Idealizado em 2019 pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO), o programa Cidades Verdes começa a ser apresentado a Goiás como uma grande aposta no desenvolvimento urbano sustentável. De forma pioneira, Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, já está com o Viveiro do Cerrado pronto para desencadear uma proposta de arborização ...