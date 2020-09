Cidades Aparecida de Goiânia desocupa área no Setor Buenos Aires Ocupação ficava próxima ao cemitério municipal Jardim Esperança e cerca de 100 famílias moravam no local

A prefeitura de Aparecida de Goiânia desocupou nesta sexta-feira (11) uma área onde cerca de 100 famílias viviam de forma irregular no Setor Buenos Aires, próximo do cemitério municipal Jardim Esperança. A militante do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), Ana Amélia Ribeiro, diz que a desocupação ocorreu com truculência e sem nenhum aviso prévio...