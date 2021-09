Cidades Aparecida de Goiânia contabiliza 8% de casos da variante delta Número absoluto de registros da variação do Sars-CoV-2 chegou a 26 desde o início do sequenciamento

Aparecida de Goiânia contabiliza 26 casos da variante delta no município. A prevalência da variante na cidade foi de 8% na última semana, quando foram analisadas cem amostras de testes RT-PCR de pacientes diagnosticados com Covid-19 pelo Programa de Vigilância Genômica do Sars-CoV-2 local. Desde o início do monitoramento, foram realizados 1.482 sequenciamentos.De acordo ...