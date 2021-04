Cidades Aparecida de Goiânia confirma três casos de reinfecção por Covid-19 Pacientes tiveram exames positivos com intervalo maior que 90 dias. Dois deles apresentaram a variante brasileira localizada em Manaus

Aparecida de Goiânia confirma três casos de reinfecção de Covid-19. As três pessoas, dois homens e uma mulher, tiveram a doença atestada por dois exames RT-PCR com intervalos maiores que 90 dias entre eles. Em dois desses casos, os pacientes tiveram a variante brasileira identificada primeiramente em Manaus. Todos tiveram evolução do quadro sem gravidade. Com estes ...