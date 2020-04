A Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia confirmou na manhã desta sexta-feira (10) o segundo caso de coronavírus na cidade.

De acordo com o órgão, trata-se de um homem de 27 anos, que recentemente teve contato com uma paciente infectada de Goiânia.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado, o paciente passou pelo Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa) e pelo Hospital de Campanha (HCamp), mas já está em casa, em isolamento domiciliar, com quadro estável. Ele está sendo acompanhado por uma equipe da Secretaria de Saúde, bem como seus familiares.

Até as 8h desta sexta, o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) atestou 95 casos com resultados negativos, 2 confirmados e 8 amostras de casos suspeitos ainda estão em análise.

Em Aparecida, o primeiro caso confirmado foi de um homem de 69 anos, que tinha feito uma viagem à Itália. Ele ficou em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pela Secretaria de Saúde. O paciente já está curado. Os seus familiares e pessoas com quem ele teve contato dele também foram acompanhados e não houve transmissão do vírus.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), Goiás tem 180 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19). Destes, há sete (7) óbitos confirmados. No Estado, há 3.294 casos suspeitos em investigação. Outros 1.489 já foram descartados. No Laboratório Estadual de Saúde Publica Dr. Giovanni Cysneiro (Lacen-GO) há 191 amostras aguardando liberação do resultado.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (12), Anhanguera (1), Aparecida de Goiânia (2), Bela Vista de Goiás (1), Bom Jesus de Goiás (1), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (2), Goiandira (1)*, Goianésia (8), Goiânia (102)*, Goiatuba (1), Guapó (1), Itumbiara (3), Jataí (4), Luziânia (6)*, Montividiu (1), Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Paranaiguara (1), Pires do Rio (1)*, Rio Verde (10), São Luís dos Montes Belos (2), Senador Canedo (1), Silvânia (1), Trindade (2), Valparaíso de Goiás (6) e Vianópolis (1). Há quatro (4) casos que aguardam atualização da ficha para definir a cidade de residência.

Há 10 casos confirmados internados. Destes, 3 estão em unidades públicas da rede estadual e 7 na rede privada**. Há ainda 53 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados; destes, 33 estão na rede pública e 20 na rede privada**.

Há, até o momento, sete (7) óbitos confirmados de residentes de Goiás, sendo nos municípios de Goiandira (1), Goiânia (4), Luziânia (1) e Pires do Rio (1).