Aparecida de Goiânia completa 98 anos com programação diferenciada

Aparecida de Goiânia completa 98 anos nesta segunda-feira (11), mas devido à pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2) as comemorações tradicionais como Aparecida é Show e o Desfile Cívico, foram canceladas. As celebrações nesta manhã começaram com o hasteamento especial das bandeiras do município, do Estado e do Brasil na praça da Cidade Administrativa. Participaram da sol...