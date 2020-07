Cidades Aparecida de Goiânia comemora índice de isolamento Prefeitura apresenta dados de nova plataforma que coloca isolamento social em 48% nos dias úteis e acima de 50% no domingo. Para especialista, meta também deveria ser aumentada

A prefeitura de Aparecida de Goiânia diz que tem conseguido alcançar o índice de isolamento social acima de 50% e que nos dias úteis a média tem ficado em 48%. O patamar de 50% é considerado o mínimo para reduzir a velocidade de contágio do novo coronavírus (Sars-CoV-2) e impedir um colapso no sistema de saúde. Entretanto, os números apresentados não são os mesmos com q...