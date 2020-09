Cidades Aparecida de Goiânia começa triagem de idosos para diagnóstico da Covid-19 Ação teve início nesta terça-feira (15) no bairro Buriti Sereno, que tem uma das maiores populações idosas do município

Os moradores com mais de 60 anos de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da Capital, estão recebendo visitas de agentes comunitários de saúde (ACS’s) e de combate a endemias (ACE’s). A ação teve início nesta terça-feira (15) no bairro Buriti Sereno, que tem uma das maiores populações idosas da cidade. O objetivo é fazer uma triagem para a realização do teste r...