Cidades Aparecida de Goiânia começa a vacinar idosos acima de 62 anos nesta sexta (9) A imunização estará disponível no drive-thru da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, além de UBSs

Idosos com mais de 62 anos que moram em Aparecida de Goiânia começam a ser vacinados nesta sexta-feira (9), no município. A imunização estará disponível no drive-thru da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, de segunda à sexta-feira, das 8 às 19 horas, e aos fins de semana, das 8 às 17 horas. Para receber o imunizante nesses postos não é necessário agenda...