Aparecida de Goiânia chegou a 501 casos confirmados de Covid-19, conforme boletim divulgado na noite desta segunda-feira (1º) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da cidade. No total, 12 mortes com diagnóstico positivo para o novo coronavírus (Sars-Cov-2) constam no documento, sendo a última de um homem de 63 anos, que estava internado e morreu nesta segunda (1º). A cidade já realizou mais de 2,8 mil exames do tipo PCR-RT e 105 ainda estão em análise.

Os números desta segunda mostram um aumento de 41 casos em relação aos últimos dois dias e três novas mortes. Segundo a SMS de Aparecida de Goiânia, além do homem de 63 anos, as outras mortes são de uma mulher de 80 anos de idade, que faleceu no dia 29 de maio e um homem de 70 anos, que veio a óbito em 23 de maio. Na nota, a secretaria afirma que todos apresentavam comorbidades prévias e chegaram a ser hospitalizados.

Até o momento, dos 501 casos positivos na cidade, 267 referem-se a pessoas que estão neste momento com a doença, sendo que 20 estão internadas. O restante está em isolamento domiciliar. Do total de exames com resultados prontos já realizados no município, 82% (2.230) são negativos e 18% são positivos. Além disso, 222 pessoas já estão recuperadas. Pelo boletim, 106 bairros da cidade já registram casos confirmados da doença sendo a maior parte de contaminados na Cidade Vera Cruz: 30, seguida do Buriti Sereno, com 27.

De acordo com o boletim, dos pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus (Sars-CoV-2), 290 são mulheres e 211 homens. Além disso, 118 são profissionais da Saúde, número que corresponde a 23,55% do total e 115 possuem comorbidades prévias, representando 22,95% dos casos.

Em relação à faixa etária, o maior número de positivos (123) diz respeito a pessoas com idade entre 31 a 40 anos. O segundo maior número de casos registrados foi em pacientes com 41 a 50 anos (113) e na sequência 21 a 30 anos (102). Também há registros em crianças abaixo de 5 anos (10) e com idades entre 5 e 10 (8). Além disso, 26 confirmações são de 11 a 20 anos. Por fim, Aparecida tem 61 positivos para Covid-19 em população de 51 a 60 anos e 58 casos acima de 60.