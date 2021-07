A Prefeitura de Aparecida de Goiânia informou que avançará com a vacinação contra a Covid-19 no município para pessoas com 30 anos ou mais nesta quinta-feira (29). Continuam sendo vacinadas gestantes, puérperas, profissionais de saúde e da educação e pessoas com comorbidades ou deficiência que porventura ainda não foram imunizadas.

Com a chegada de novas doses para a cidade, seis postos fixos serão utilizados na imunização. Além deles, a Prefeitura reabrirá os dois drive-thrus, da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, com atendimento das 8 às 18 horas de segunda a sexta-feira, e até às 17h aos sábados, e não exigem agendamento prévio.

Sendo assim, a vacinação será realizada nas UBS’s dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim ou na Central Municipal de Imunização apenas para quem já fez o agendamento prévio pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O acesso pode ser feito pelo site da Prefeitura.

Os moradores do município devem apresentar o documento de identidade, cartão SUS e comprovante de endereço para serem imunizados.

Segunda dose

A Prefeitura continua também aplicando a segunda dose da vacina. Quem já estiver com o prazo adequado para receber o reforço deve procurar o drive-thru localizado no estacionamento do Aparecida Shopping, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados até às 17h. As UBS´s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim também atendem das 8h às 17h de segunda a sábado.

Para receber a segunda dose da vacina não é necessário agendar. Basta apresentar documento de identidade, CPF e cartão de Vacinação. Se a Dose 2 for do imunizante Coronavac, a aplicação ocorre exclusivamente na Central Municipal de Imunização e no Aparecida Shopping, e se for AstraZeneca ou Pfizer, nas UBS’s e na Central de Imunização.

Grupos atendidos

Atendendo uma Resolução da Comissão Intergestores Bipartite de Goiás (CIB), na última semana, Aparecida aprovou a destinação de 100% das doses para a vacinação da população geral, em ordem decrescente de idade. Assim, o critério utilizado para aplicação da primeira dose passou a ser exclusivamente o da faixa etária, com exceção das gestantes, puérperas, profissionais de saúde e da educação e pessoas com comorbidades ou deficiência que porventura ainda não foram imunizadas.