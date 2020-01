Cidades Aparecida de Goiânia anuncia a construção de 11 novos Cmeis; veja entrevista Intenção é nos próximos dois ou três anos zerar o déficit educacional infantil no município

O ano letivo para a educação infantil começou nesta segunda-feira (27) em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Segundo a Secretaria de Educação do município, Valéria Pettersen, 1,6 mil novas vagas foram oferecidas para as crianças, que estavam no cadastro de reserva do serviço. Outras 4 mil posições foram remanejadas e também vão atender à f...