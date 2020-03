Com o objetivo de realizar medições rápidas de temperaturas com precisão sem contato direto com o paciente, a Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS) adquiriu 60 termômetros de têmpora infravermelhos. Os equipamentos serão utilizados na triagem dos pacientes nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). De acordo com a pasta, os termômetros vão auxiliar no cumprimento das diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) já que febre é um dos principais sintomas da Covid-19.

O secretário de Saúde do município, Alessandro Magalhães explica que pessoas que apresentarem temperatura acima de 37.8ºC serão priorizadas no atendimento, receberão a máscara cirúrgica imediatamente e serão isoladas até a avaliação médica. De acordo com a SMS de Aparecida, os equipamentos foram adquiridos com recursos do teto de Média e Alta Complexidade (MAC) e do Piso de Atenção Básica (PAB) do Ministério da Saúde (MS).

Os termômetros possuem um sensor de longo alcance e são capazes de medir com distância aproximada para medição de 10 cm. O resultado é apresentado num visor de LCD. Eles possuem alarme para febre e funcionam com bateria recarregável ou pilhas.